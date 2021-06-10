Vali Doğan'dan Şehit Yılmaz'ın Ailesine Taziye Ziyareti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 08. 06. 2021 tarihinde Şırnak'ta görevi esnasında elim bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 08. 06. 2021 tarihinde Şırnak'ta görevi esnasında elim bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17. 00'de Antakya ilçemiz Akasya Mahallesinde gerçekleşen taziye ziyaretinde şehidimizin ailesi ile bir araya gelerek acılarını paylaşan Vali Doğan, "Vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken elim bir kaza sonucu şehadete eren Adil Yılmaz kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun. Şehidimizin muhterem ailesi, yakınları ve silah arkadaşları başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehidimiz için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Taziye ziyaretinde Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Temel, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre