Vali Doğan'dan Şehit Yılmaz'ın Ailesine Taziye Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Doğan'dan Şehit Yılmaz'ın Ailesine Taziye Ziyareti

Vali Doğan'dan Şehit Yılmaz'ın Ailesine Taziye Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 08. 06. 2021 tarihinde Şırnak'ta görevi esnasında elim bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 08. 06. 2021 tarihinde Şırnak'ta görevi esnasında elim bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17. 00'de Antakya ilçemiz Akasya Mahallesinde gerçekleşen taziye ziyaretinde şehidimizin ailesi ile bir araya gelerek acılarını paylaşan Vali Doğan, "Vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken elim bir kaza sonucu şehadete eren Adil Yılmaz kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun. Şehidimizin muhterem ailesi, yakınları ve silah arkadaşları başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehidimiz için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Taziye ziyaretinde Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Temel, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Rahşan Gülşan Seren Serengil Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Doğan'dan Şehit Yılmaz'ın Ailesine Taziye Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 20:45:07. #1.13#

title