Vali Doğan'dan "19 Mayıs" mesajı
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Vali Doğan'dan "19 Mayıs" mesajı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan'dan
19.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:44

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 19 Mayıs'ın esareti kabul etmeyen, zulme asla boyun eğmeyen aziz milletin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı bağımsızlık ateşinin 101. yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Doğan, gençlere yönelik mesajında şunları kaydetti:

"Bu aziz vatanın sizlere emanet olduğunun bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Bu zor günlerde uzun süredir dışarı çıkmayarak mücadeleye verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canını veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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