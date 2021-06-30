Vali Doğan BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi'yi Kabul Etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi ve BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi ve BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ile beraberindeki heyeti kabul etti.

30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11. 00'da Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, Suriye krizinin başladığı günden bu yana Hatay halkının Suriye vatandaşlarını hoşgörü kenti şehrimize yakışır bir şekilde ağırladığını dile getirdi. BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi, "Kendimi evimde gibi hissettiğim Hatay'da olmaktan onur duyuyorum. Savaştan kaçan sivilleri misafir anlamında kabul eden tek ülke Türkiye'dir. Yaptığı yardımlar ve destekler için Türkiye'ye teşekkür ederim. " dedi.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi ise coğrafi yönden olduğu kadar tarih ve kültür açısından da çok önemli bir şehir olan Hatay'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, nazik kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre