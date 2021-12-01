Vali Doğan, Bitiren Şehit Harun Çınar İlkokul ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

ÇINAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar'ın adının verildiği Bitiren Şehit Harun Çınar İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

01 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10. 30'da, Şehit Uzm. Çvş. Harun Çınar'ın adının yaşatılması maksadıyla isminin verildiği, İlimiz Antakya ilçesi Bitiren mahallesinde bulunan Bitiren Şehit Harun Çınar İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyarette bulunarak, burada Şehidimizin ailesi ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Doğan, "Halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü zorluğu göze alarak bu uğurda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak ve onların isimlerini ölümsüzleştirmek devletimiz ve milletimiz adına kutsal bir görevdir. " dedi.

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Doğan, öğretmen ve öğrencilere başarılı bir ders yılı olması temennisinde bulundu.

Okul ziyaretinde Vali Doğan'a, Şehit Uzm. Çvş. Harun Çınar'ın aile üyeleri, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük ve Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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