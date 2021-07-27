Vali Doğan, Baştuğ Ailesinin Cenaze Törenine Katıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Payas ilçemizde faaliyet gösteren Baştuğ Metalurji kurucularından Merhum Hüseyin Baştuğ'un cenaze törenine katıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Payas ilçemizde faaliyet gösteren Baştuğ Metalurji kurucularından Merhum Hüseyin Baştuğ'un cenaze törenine katıldı.

27 Temmuz 2021 Salı günü saat 14: 30'da Payas ilçemizde faaliyet gösteren Baştuğ Metalurji kurucularından Merhum Hüseyin Baştuğ'un cenaze törenine katılan Vali Doğan, kılınan cenaze namazının ardından merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenaze töreninde Vali Doğan'a, Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ile Suzan Şahin, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve İlçe Belediye Başkanları'da eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre