Vali Doğan Başkanlığında, Toplantı Gerçekleştirildi

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, Kırıkhan ilçemizde bulunan Gölbaşı Gölü, Tarihi Sarı Okul, Kırıkhan Organize Sanayi Sitesi ve Marangozlar Sanayi Sitesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

05 Kasım 2021 Cuma günü saat 15. 30'da Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonunda Vali Doğan başkanlığında, ilk olarak İlimiz Kırıkhan ilçesinde bulunan Fransız işgali yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen, daha sonra uzun yıllar ilkokul ve Halk Eğitim Merkezi olarak da kullanılan Tarihi Sarı Okul'un Bilim ve Sanat Merkezine dönüştürülmesi ile bünyesinde birçok kuş türü ve farklı türlerdeki eşsiz canlıları barındıran Gölbaşı Gölü'nün turizme kazandırılması ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Ardından ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi ve Marangozlar Sanayi Sitesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve ilgili kurum temsilcileri.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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