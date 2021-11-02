Vali Doğan Başkanlığında, Protokol İmzalandı

İSKENDERUN, HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsünde yapılmakta olan Mesleki Eğitim Merkezi işletim hakkının devredilmesi ile ilgili protokol imzalandı.

02 Kasım 2021 Salı günü saat 16. 00'da Valilik İskenderun Çalışma Ofisi'nde Vali Doğan başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından İSTE merkez kampüsünde yapımı devam eden Mesleki Eğitim Merkezi binasının tahsisi ve işletiminin İskenderun Teknik Üniversitesine devredilmesi ile ilgili protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Protokol imza törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, DOĞAKA Genel Sekreter Vekili Oğuz Ali Bekiroğlu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve İskenderun 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Aydın Tosyalı katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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