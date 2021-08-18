Vali Doğan Başkanlığında, Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İmzalandı.
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Vali Doğan Başkanlığında, Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İmzalandı.

Vali Doğan Başkanlığında, Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İmzalandı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, Dörtyol İlçemize bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapım protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, Dörtyol İlçemize bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapım protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 12. 00'de Abdurrahman Melek Toplantı Salonunda Vali Doğan başkanlığında, hayırsever vatandaşımız Hacı Pamuk'un destekleri ile Dörtyol İlçemize bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapım protokolü imza töreni gerçekleşti.

Vali Doğan, yapımı planlanan Aile Sağlığı Merkezine desteklerinden dolayı hayırsever vatandaşımız Hacı Pamuk'a ve nezdinde Koronavirüs sebebiyle gece-gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti.

Protokol imza törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat ve hayırsever Hacı Pamuk katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Kaynak: Habermetre

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