Vali Doğan, Arsuz'da incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Arsuz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Arsuz-Samandağ yol yapım çalışmalarında gelinen aşama hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Doğan, daha sonra yeni yapılan Arsuz Hükümet Binasını gezerek incelemelerde bulundu. Doğan, bina ile ilgili Kaymakam Sarı'dan bilgiler aldı.

Vali Doğan'a yaptığı incelemelerde Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdülkadir Özel, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı da eşlik etti. - HATAY

Kaynak: İHA