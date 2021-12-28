Vali Doğan'a Ziyaret

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülüzar Doğan hanımefendi ile birlikte MKÜ KBB Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Şemsettin Okuyucu ve Doç. Dr. Elif Tuğba Saraç'ı makamında kabul etti.

27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, işitme kaybı görülen ve cerrahi operasyon olan veya olamayan göçmen çocukları topluma kazandırmak, üreten bireyler haline gelmeleri amacıyla konuşma-dil gelişimi, sosyal iletişimini sağlayabilmeleri adına ücretsiz eğitim verilmesi maksadıyla kurulması planlanan Odyoloji Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Projesine dair Prof. Dr. Şemsettin Okuyucu ve Doç. Dr. Elif Tuğba Saraç'tan bilgi alan Vali Doğan, misafirleriyle bir süre sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Şemsettin Okuyucu ise nazik kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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