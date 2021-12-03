Vali Doğan'a, Ziyaret

HATAY (Habermetre) - Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü ve Göç İdaresi Uluslararası Koruma Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

03 Aralık 2021 Cuma günü saat 12. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, en eski yerleşim birimlerinden biri olan, her dinden ve kültürden vatandaşlarımızın karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşadığı medeniyetler kenti Hatay'da misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Genel Müdür Dr. Savaş ise nazik kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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