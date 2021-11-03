Vali Doğan'a, Ziyaret

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Yılmazer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

03 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 11. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Yılmazer ise İstanbul'da düzenlenen Hatay Günleri'ne verdiği desteklerinden ve nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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