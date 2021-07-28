Vali Doğan'a Ziyaret

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Oto Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Naim Dalyan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Oto Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Naim Dalyan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 11. 30'da Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Doğan'a, yapılması planlanan Hatay Oto Galericiler Sitesi projesi hakkında bilgi verildi.

Söz konusu proje hakkında misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Naim Dalyan ise nazik kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre