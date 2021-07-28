Vali Doğan'a Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Doğan'a Ziyaret

Vali Doğan'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Oto Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Naim Dalyan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Oto Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Naim Dalyan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 11. 30'da Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Doğan'a, yapılması planlanan Hatay Oto Galericiler Sitesi projesi hakkında bilgi verildi.

Söz konusu proje hakkında misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Naim Dalyan ise nazik kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Prens Harry İrem Derici
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Sergen Yalçın Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Doğan'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:21:21. #1.16#

title