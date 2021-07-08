Vali Doğan'a Ziyaret
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Vali Doğan'a Ziyaret

Vali Doğan'a Ziyaret
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Yörük Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Çolak ve muhtarlardan oluşan heyeti kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Yörük Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Çolak ve muhtarlardan oluşan heyeti kabul etti.

08 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 13. 00'da gerçekleşen kabulde misafirleriyle bir süre sohbet eden ve "Ata Tohumu Projesinin" önemine dikkat çeken Vali Doğan, "Ata tohumu bulunduğu ortama uyum sağlamış binlerce yıllık tarım ürünü olup ülkemiz için çok önemlidir. Genetiği değiştirilmemiş ve ıslah çalışmalarına tabi tutulmamış olması sebebiyle daha doğal ve sağlıklıdır. " diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatay Yörük Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Çolak ise nazik kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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