Vali Doğan'a, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü'den Ziyaret

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü'yü makamında kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü'yü makamında kabul etti.

16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 11. 30'da Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, misafiriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü ise nazik kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre