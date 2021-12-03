Vali Doğan'a, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Ziyareti

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hatay Engelli Koordinasyon Merkezi'nde kurs gören engelli gençlerimizi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı eşliğinde kabul etti.

03 Aralık 2021 Cuma günü saat 11. 30'da Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette engelli gençlerimizle yakından ilgilenen Vali Doğan "Sosyal yaşamın bir parçası olan, önündeki engelleri birer birer aşan, spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına kadar birçok alanda büyük başarılar elde eden, azim ve kararlılıklarıyla bizlere güç ve ilham veren engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Sizlere sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. İnşallah hayatınız boyunca mutlu olursunuz. Geldiğiniz için tekrar şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ve beraberindeki heyet ise, Vali Doğan'a nazik kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür edip, günün anısına istinaden kendi elleriyle hazırladıkları tabloyu Vali Doğan'a hediye ettiler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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