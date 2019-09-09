Vali Doç. Dr. Gündüzöz, trafik kazasında vefat eden polis memurları Tatlısu ve Altaş için...

09.09.2019 18:10

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, trafik kazasında vefat eden polis memurları Mehmet Fatih Tatlısu ve Muhammet Mert Altaş için düzenlenen mevlid programlarına katıldı.



Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, geçtiğimiz günlerde Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Mehmet Fatih Tatlısu ve Muhammet Mert Altaş'ın Ahlat Ulu Cami'nde düzenlenen mevlid programlarına katıldı. Vali Gündüzöz, mevlit programlarının ardından Altaş ve Tatlısu ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA