Vali, dışarıda gezenleri tek tek uyardı
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Vali, dışarıda gezenleri tek tek uyardı

SİİRT Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılan uygulama sırasında dışarıda gezenleri tek tek uyardı.

Vali, dışarıda gezenleri tek tek uyardı
22.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:00

SİİRT Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılan uygulama sırasında dışarıda gezenleri tek tek uyardı. Evinde balkona çıkan vatandaşlara da drone ile çağrılar yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirlerine ilişkin kent genelinde drone destekli sürdürülen uygulamaya katıldı. 3 gün boyunca kentin işlek caddelerini gezen Vali Atik, dışarıda gezenleri maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda tek tek uyardı. 

Siirt'te koronavirüse yönelik ciddi önlemler alındığını ve bu önlemlerin vatandaşlar tarafından uygulanması gerektiğini söyleyen Vali Atik, "Salgın konusunda vatandaşlarımızın hassas davranması gerekir. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu tedbirlerin başında vatandaşlarımızın maske takmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlarımızı uyarmak için 3 gündür bizzat kendim sahaya inerek uyarılarda bulunuyorum" dedi.'HAVA DESTEKLİ UYARILARIMIZIN MEYVESİNİ ALMAYA BAŞLIYORUZ'

Vali Atik, koronavirüse ilişkin uyarıların drone destekli de yapıldığını ifade ederek, dışarıda maskesiz gezilmemesi için uyarıda bulundu. Uyarılara uymayanlar hakkında idari para ceza verileceğini aktaran Vali Atik, "Kurallara uymayan vatandaşlara emniyet ekiplerimiz tarafından yasal cezalar kesilmektedir. Temennimiz kimsenin ceza almamasıdır. Ancak salgın ciddiye alınacak bir durumdur. İl genelinde yapılan uyarıları dikkate alınması için çeşitli yöntemler yapılmaktadır. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz drone ile vatandaşlarımızı uyarıyor. Hava destekli uyarılarımız meyvesini almaya başlıyoruz. Ben vatandaşlara birebir uyarıda bulunduğum sırada, drone ile de havadan balkonlarında oturan vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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