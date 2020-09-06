Vali devreye girdi, uçak yolcuları ile yarım saat bekledi
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Vali devreye girdi, uçak yolcuları ile yarım saat bekledi

Vali devreye girdi, uçak yolcuları ile yarım saat bekledi Bağışçıdan alınan organın bekleyen hastaya yetiştirilmesi için valinin devreye girmesi ile organı taşıyacak uçak, içerisindeki yolcularla birlikte yarım saat bekletildi Bağışçıdan alınan organın bekleyen hastaya yetiştirilmesi için...

06.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:22

Vali devreye girdi, uçak yolcuları ile yarım saat bekledi

Bağışçıdan alınan organın bekleyen hastaya yetiştirilmesi için valinin devreye girmesi ile organı taşıyacak uçak, içerisindeki yolcularla birlikte yarım saat bekletildi

SİVAS - Bağışçıdan alınan organın bekleyen hastaya yetiştirilmesi için Sivas Valisi Salih Ayhan'ın devreye girmesi ile organı taşıyacak uçak, içerisindeki yolcularla birlikte yarım saat bekletildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki Organ Nakli Merkezinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen bir kadından karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer Erzurum'da, bir böbrek Sivas'ta diğer böbrek ise İstanbul'da organ bekleyen hastalara umut oldu. Ancak İstanbul'a gönderilmesi gereken bir böbrekle ilgili ulaştırma sorunu yaşandı. Operasyon sürerken alınacak böbreğin İstanbul'a gidecek Anadolu Jet firmasının 13.30 uçağına yetiştirilmesi mümkün görünmeyince çare arandı. Sivas Valisi Salih Ayhan devreye girip, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek, nakledilecek organı taşıması planlanan uçağın içerisindeki yolcularla birlikte bekletilmesini sağladı. Alınan organ ambulansla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştırılarak uçağa yerleştirildi. Uçak yarım saatlik bir gecikme ile havalandı.

Vali devreye girdi, uçak yolcuları ile yarım saat bekledi

Kaynak: İHA

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