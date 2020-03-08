Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin 'Kadınlar Günü'nü kutladı
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Şenoba, Şırnak, Manisa, Güncel

Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin 'Kadınlar Günü'nü kutladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 1992 yılında Şırnak Şenoba Gömeç Köyü bölgesindeki operasyonda şehit olan Mehmet Savunmaz'ın ailesini ziyaret etti.

08.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:23
Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin 'Kadınlar Günü'nü kutladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 1992 yılında Şırnak Şenoba Gömeç Köyü bölgesindeki operasyonda şehit olan Mehmet Savunmaz'ın ailesini ziyaret etti.


Şehit ailesi ile sohbet eden Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, hem şehit annesi Hürü Savunmaz'ın hem de tüm şehit anneleri ve eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ziyarette Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'e İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Vekili Seyfi Türkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Manşet

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