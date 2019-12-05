Vali Deniz, tarihi Kurşunlu Han'da incelemelerde bulundu

05.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:09

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kısa bir süre önce Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete kazandırılan tarihi Kurşunlu Han'da incelemelerde bulundu.



Ziyarette Vali Deniz'e, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik eşlik etti. Restorasyon karşılığı İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Şehzadeler Belediyesince kiralanan ve restorasyonu tamamlanarak kültürel ve sosyal faaliyetlerde kullanmak amacıyla halkın hizmetine sunulan Kurşunlu Han'da incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten restorasyon ve gerçekleştirilen kültürel çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Manisa'nın kültürel değerleri içerisinde barındıran bir şehzadeler şehri olduğunu söyleyen Vali Ahmet Deniz, bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması, kent ve ülke turizmine kazandırılması çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA