Vali Deniz, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Osman Akoral, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şener Tarım, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimler Derneği Başkanı Ümit Taydaş, Şehit ve Gazi Ailelerini Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun'u ziyaret etti.

Dernek çalışmaları hakkında bilgiler alan ve üyelerle sohbet eden Vali Ahmet Deniz, "Vatan toprağı için kendilerini feda eden şehit ve gazilerimiz ve onların emaneti aileleri bizlerin baş tacıdır. Bizde vatan, millet ve bayrak olgusu o kadar kuvvetli ki tehlikeye girdiğinde insanımız bana ne olur diye asla kendisini düşünmez. Ülkemiz, hain terör örgütlerinin saldırılarına her dönem maruz kalmaktadır. Ancak hiçbirisi güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın vatan, millet ve bayrak aşkı karşısında başarılı olmamaktadır. Ülkemizin tamamının işgal edildiği Kurtuluş Savaşı dönemlerinde bu millet tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen kadını, erkeği ve çocuğu hep birlikte kimsenin karşısında diz çökmeyeceğini, her şeye rağmen kanının son damlasına kadar savaşacağını ve başaracağını tüm Dünya'ya göstermiştir. Bunun bir örneğini de 15 Temmuz gecesi FETÖ hain terör örgütüne karşı göstermiştir. Yaşadığımız coğrafya o kadar kıymetli ki burada olmamızdan rahatsız olan birçok güç var. Ama biz vatanın kıymetini ve önemini bilen ona göre davranan bir milletiz. İçimizdeki vatan sevgisi ve iman gücü ile her türlü zorluğa karşı durur, vatanımızı ve bayrağımızı koruruz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize minnetlerimi iletiyor, bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden dernek üyeleri Vali Deniz'e teşekkür etti. Ziyaretlerde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Şehit ve Gazi Ailelerini Koruma ve Kalkındırma Derneği tarafından Vali Ahmet Deniz'e plaket verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA