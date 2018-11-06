Vali Deniz Onuruna Veda Yemeği Verildi

Valiler Kararnamesi ile Manisa'ya atanan Batman Valisi Ahmet Deniz'in onuruna veda yemeği düzenlendi.



Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Vali Deniz, Batman'ın her yönüyle canlı, heyecanlı ve dinamikleri olan bir şehir olduğunu belirtti.



Kentin genç bir nüfusu olduğunu, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma sürecinde çok önemli bir yer tutacağını kaydeden Deniz, Batman'ın okuma kampanyaları ve etkinlikleriyle gelişen sanayisiyle, centilmenliğiyle Türkiye'nin söz ettiği bir kent olduğunu söyledi.

Vali Deniz, şöyle devam etti:

"Buradan ayrılıyorum ama Batman ile ilgili hep güzel şeyleri duymayı arzuluyorum. Mülki idari amirliği mesleği vatandaşla bütünleşmede vatandaşın derdiyle dertleşmede empati yapmadan yapılacak bir meslek değildir. Halkını yaşat ki devlet yaşasın diyen bir kültürden geliyoruz. Halkımızın iyi hizmet alması, halkın yüzünün gülmesi bizim de yüzümüzü güldürür."

Batman'da yaklaşık 2.5 yıla yakın görev yaptığını ifade eden Deniz, "Bizim karnemiz şimdi başlıyor. Şunları, bunları yaptık demeyeceğim. Elbette eksikliklerimiz ve hatalarımız olmuştur. Gönül kırmış olabiliriz. Eğer kırdığımız ve devlet olarak ulaşamadığımız insanlarımız varsa ben onlardan da özür diliyorum." dedi.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy da, "Bizim en zor şartlarda bile güveneceğimiz bir valimiz vardı. Bu vesileyse şahsım, meslektaşlarım ve çalışma arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ederim."

Programa kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.