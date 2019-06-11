Vali Deniz, MUDER'i ağırladı

Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) Başkanı Osman Güreser ve yönetimi, Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, Manisa'da bulunan misafir öğrencilerle ilgili bilgi verdi.

Dernek olarak Manisa'da misafir öğrencilerin ihtiyaçları ve şehre adapte olmalarında yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden MUDER Başkanı Osman Güreser valilik tarafından sağlanan destekler için teşekkür etti. 40'a yakın başarılı misafir öğrenci için 1. dönemde valilik tarafından bir defaya mahsus verilen maddi desteğin 2. dönemde de verilmesini talep eden Dernek Başkanı Güreser'in talebi Vali Deniz tarafından olumlu karşılanarak gerekli incelemeler için vali yardımcısına talimat verildi.

Farklı ülkelerden gelen misafir öğrencilerin Türkiye'nin gönül elçileri olduğunu ifade eden Vali Deniz, "Öğrencilerimiz, İlimizde bizlerin misafiridir. Toplumumuzda da misafirlere önem verilir. Bu sebeple öğrencilerimizin ihtiyaç ve sıkıntılarını gidermek, onlara sahip çıkmak bizlerin görevidir." dedi.

Vali Deniz'i ziyaret eden MUDER Başkanı Osman Güreser'e derneğin yönetim kurulu üyeleri Muhammet Yılmaz ve Mehmet Yaşar da eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA