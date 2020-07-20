Vali Deniz misafirlerini ağırladı
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Vali Deniz misafirlerini ağırladı

Görevine kısa bir süre önce başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Vali Deniz misafirlerini ağırladı
20.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:42

Görevine kısa bir süre önce başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı ve yönetimi, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve yönetimi ve Kırkağaç protokolü Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletip yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Başkan Öküzcüoğlu Alaşehir'i anlattı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hayırlı olsun dileklerini Vali Karadeniz'e ileten Başkan Öküzcüoğlu, Alaşehir ilçesinin genel durumu ve belediye çalışmaları hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi. Vali Karadeniz de Başkan Öküzcüoğlu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Akhisar OSB'den Vali Karadeniz'e ziyaret

Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı ve yönetimi ile OSB Müdürü Mete Demir, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Çınarlı, Akhisar OSB'nin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgiler verirken Vali Karadeniz'de Akhisar OSB Yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilay Manisa Şubesi Yönetiminden Vali Karadeniz'e ziyaret

Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve yönetimi, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Fulcun, Yeşilay Manisa Şubesinin faaliyetleri hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi. Başkan Fulcun, Covid-19 sürecinde Yeşilay'ın Milli Eğitim ile koordineli olarak EBA TV üzerinden eğitim çalışmalarının devam ettiğini, Manisa'da 1,5 yıl önce açılan YEDAM'ın Ege Bölgesindeki en iyi danışmanlık merkezi olduğunu, alınan geri dönüşlerden memnuniyetin en üst düzeyde olduğunu gördüklerini belirtti.

Yeşilay'ın özellikle gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla güzel çalışmaları olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz'de Yeşilay Manisa Şube yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Kırkağaç heyetinden Vali Karadeniz'e ziyaret

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Ahmet Sel, Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MCBÜ Kırkağaç MYO Okul Müdürü Doç. Dr. Ali Konuralp, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz ve Meclis Üyesi Mehmet Candan, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Karadeniz ziyaretlerinden dolayı Kırkağaç heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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