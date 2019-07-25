Vali Deniz Kula'da temaslarda bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberindeki heyet ile birlikte Kula'da bir dizi ziyaretlerde ve temaslarda bulundu.

İlk olarak Kula Belediyesi Ek hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık yapan Vali Deniz, Kula'da kurulması planlanan karma deri ve organize sanayi bölgesi ile ilgili müteşebbis heyeti ile bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra ilçede hayata geçirilen 'Kula'da Değerli Zamanlar' projesi kapsamında gerçekleştirilen kursları ziyaret eden Vali Deniz ve beraberindekiler, kurslara katılan öğrenciler ile bir süre sohbet ederek öğrencilerin kurslarına eşlik etti. Portatif havuzda açılan yüzme kursu, tiyatro, futbol ve resim kurslarını ziyaret eden Vali Deniz, kurs eğiticilerinden kurslar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ile futbol oynayıp, resim çizimlerini inceleyen Vali Deniz, Selendi'de gerçekleştireceği program için ilçeden ayrıldı.

Vali Deniz'in Kula'daki programına, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA