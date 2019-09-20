Vali Deniz, Gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı

20.09.2019 11:09

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Polisevinde gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. Gazileri ve ailelerini kapıda karşılayan Vali Deniz, misafirleriyle sohbet ederek yakından ilgilendi.



Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Polisevinde gaziler onuruna yemek düzenlendi.



Sakarya Meydan Muhaberesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921' de Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi' ile 'Gazilik' unvanının verildiği günün yıldönümünü 'Gaziler Günü' olarak kutlandığını söyleyen Vali Deniz yemeğin ardından yaptığı konuşmada, "Tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin fertleriyiz. Biz bu toprakları, canları pahasına ölüme yürüyen şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde vatan yaptık. Bu sebeple şehit ve gazilerimiz milletimizin en önemli değerleri arasındadır " dedi.



Türk milletinin Çanakkale'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşında ve son olarak 15 Temmuz'da ne vatanından ne de bağımsızlığından vazgeçmediğini bundan sonra da geçmeyeceğini vurgulayan Vali Deniz, "Bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz, bizi bu topraklardan çıkarmak için her dönem saldırılar oldu olmaya da devam ediyor. Ama biz, ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum diyen bir milletiz, ne vatanımızdan ne de bağımsızlığımızdan vazgeçeriz. Ülkemize saldıran bazı güçler etrafımızı da terör örgütlerinin kirli elleriyle kan gölüne çevirmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin bölgede güçlenmesini istemiyorlar. Bu sebeple Türkiye'nin gönül coğrafyası ile bağını koparmak istiyorlar. Tüm bunların en önemli sebebi Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz rezervleri. Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olması lazım. En büyük gücümüz de birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz. Geçen hafta Güneydoğu da birçok ilimizde vatandaşlarımız ellerinde Türk Bayrakları ile PKK terör örgütüne karşı yürüyüş yaptı, Diyarbakır'da aileler küçük yaşlarda örgüt tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapıyor ve terör örgütüne karşı olduklarını haykırıyorlar. Bizi bölmek isteyenlere karşı verilen en güzel cevap birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Terör örgütünün en zayıf olduğu dönemdeyiz. Güvenlik güçlerimiz bölgede terör örgütüne göz açtırmıyor. Dünya var olduğu sürece biz bu coğrafyada varlığımızı koruyacağız. Bu coğrafyanın ihtiyacı olan sevgi, merhamet, şefkat, cesaret ve insanlık bizim milletimizde var. Böyle asil bir milletin fertleri olduğumuz için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bu güzel günde siz değerli gazilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ezan dinmesin, bayrak inmesin diye şehadete yürüyen şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, siz kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA