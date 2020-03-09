Vali Deniz'den şehit annesine ziyaret Manisa Valisi Ahmet Deniz, 1992'de Şırnak'ın Şenoba ilçesi Gömeç bölgesindeki operasyon dönüşünde şehit olan Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 1992'de Şırnak'ın Şenoba ilçesi Gömeç bölgesindeki operasyon dönüşünde şehit olan Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Deniz, şehit annesi Hürü Savunmaz'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Savunmaz, ziyaretinden dolayı Vali Deniz'e teşekkür etti.

Ziyarete, Vali Deniz'e, eşi Olcay Deniz, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Vekili Seyfi Türkan, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da eşlik etti.

Kaynak: AA