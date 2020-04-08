Vali Deniz'den karantina sürecindeki vatandaşlara kitap hediyesi Manisa Valisi Ahmet Deniz, ABD, Etiyopya ve Cezayir'den gelerek Manisa İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere yerleştirilen vatandaşlara kitap ve kandil simidi hediye etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ABD, Etiyopya ve Cezayir'den gelerek Manisa İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere yerleştirilen vatandaşlara kitap ve kandil simidi hediye etti.

ABD, Etiyopya ve Cezayir'den gelerek Manisa İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 14 günlük karantina süresini geçiren vatandaşlara Manisa Valisi Ahmet Deniz'den kitap sürprizi geldi. Vali Deniz, yurtta kalan vatandaşlara kitap ve kandil simidi hediye etti. Yurtta kalan vatandaşlara gönderdiği mesajda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmakta olan korona virüs salgını sebebiyle evlerine ve sevdiklerine sağlıkla kavuşabilmeleri için 14 gün süresince Manisa'da misafir ederek, onlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın ayrıcalıklarını hissettirmeye çalışacaklarını söyleyen Vali Deniz, "Manisa'da kalacağınız, kendiniz ve sevdikleriniz için izole olacağınız bu günlerde, sizleri de şehrimizde başlattığımız 'Manisa Her Yerde Okuyor' kampanyasına katılmaya davet ediyorum" dedi.

Vali Deniz, bu süreçte ilimizin tarihi ve kültürel yapısı ile doğal güzelliklerini göremeyecek olan vatandaşları korona virüs salgını geçtikten sonra yeniden Manisa'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA