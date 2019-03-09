Vali Deniz'den Kadınlar Gününde Bir Çiçek, Bir Kitap

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Manisalı kadınların kadınlar gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Manisalı kadınların kadınlar gününü kutlayan Vali Deniz, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde Manisalı kadınlara gül ve kitap hediye etti. Vali Ahmet Deniz, valilik hizmet binası önünde, dolmuş durağında bekleyen ve toplu taşıma aracındaki yolcuları da ziyaret ederek, kitap ve gül hediye etti. Araçta seyahat eden kadınların da kadınlar gününü kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA