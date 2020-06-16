Vali Deniz: "Bu şehirde görev yapmak ödül" Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e veda ziyaretinde bulundu. Önemli olanın devlet görevi olduğunu kaydeden Vali Deniz, "Fatih'in, Kanuni'nin yetiştiği şehirde az da olsa görev yapmak, hizmet etmek bize ödül olur." dedi.

Yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz, veda ziyaretlerine başladı. Vali Deniz, veda ziyaretleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Başkan Ergün, ziyarette Vali Ahmet Deniz'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletirken, "Sizin için yeni bir dönem. Devlet görevi. Hayırlı uğurlu olsun sizin için. Bu süre içinde bizlere vermiş olduğunuz katkı için, destek için, ilgi için şahsım ve bütün Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten güzel, dostane duygular içinde bu ilişkileri götürdük. Verdiğiniz destek için ben yeniden teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah sevdiklerinizle mutlu bir yaşam nasip etsin" dedi.

"Bu şehirde görev yapmak ödül"

Vali Ahmet Deniz de ziyarette önemli olanın devlet görevi olduğunu belirterek, "Bu makamlar gelip geçici. Devlet büyüklerimizin atadığı gibi görev değişikliği gayet doğal. Biz de devlet terbiyesinde küsme darılma diye bir şey olmaz. Saygı duyarız. Bizden sonra da arkadaşlarımız gelecek, gençler gelecek. Sistemin işlemesi lazım. Gayet doğal. Fatih'in, Kanuni'nin yetiştiği şehirde az da olsa görev yapmak, hizmet etmek bize ödül olur. Ben de sizlere teşekkür ediyorum, güzel ve ahenkli bir çalışma oldu. İki kurum arasında ahenk ve koordinasyonu sağladık. Önemli olan da o zaten" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyarette Vali Ahmet Deniz'e günün hatırası olarak porselen fincan takımı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendi üretimi olan fular ile Manisa'nın simgeleri arasında yer alan zeytinyağlarından hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA