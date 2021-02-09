Vali'den Mehmetçiğe övgüler

ERZİNCAN Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından Kemah ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Makas operasyona katılan askerlere övgüler yağdırdı.

Vali Makas'ın, 'Aslan parçaları aziz milletimiz için 7/24 nöbette' başlığı ile yayımladığı paylaşımda, "Kemah kırsalında terör örgütü mensupları inlerinde imha etmek için aslan parçası timlerimiz Eren-3 Şehit J.Bnb.Yılmaz Tankül 21/06 operasyonunda. Allah Mehmetçiğimizi korusun" dedi. Vali Makas'ın paylaştığı video görüntüsünde komandoların silahlarını havaya kaldırarak komando marşını okuması yer alırken, fotoğraflarda bellerine kadar karın içinde yürüyen, dik yamaçlarda bir birlerine yardım eden komandolar yer aldı.

FOTOTĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK