Vali'den maske takmayan imam uyarı
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Vali'den maske takmayan imam uyarı

- Vali'den maske takmayan imam uyarı Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ile başladı.

15.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:43

- Vali'den maske takmayan imam uyarı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ile başladı. Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından maske takmayı unutan imamı vali uyardı.

Etkinlikler kapsamında Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte bir araya gelen Vali Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osman, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile şehit aileleri okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bıraktılar.

Vali duadan sonra maske takmayan imama uyarıda bulundu

Vaka sayıları artan 5 ilden birisi olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan Gaziantep'te Vali Davut Gül, her mecrada uyarılarına devam ediyor. Asri Mezarlıktaki Şehitlik ziyaretinde dua okuyan imamın duadan sonra maskeyi takmadığını gören Vali Gül, 'Hocam maskemizi takalım hasta olmayalım' diyerek uyarılarda bulundu. Vali'nin uyarısı ile imam maske taktı.

Şehitlikteki program mezarlara bırakılan karanfillerden sonra sona erdi.

Vali'den maske takmayan imam uyarı

Kaynak: İHA

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