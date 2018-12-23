Vali Demitaş'tan Ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Demirtaş, ziyaretler kapsamında ilk olarak Kaymakam Muammer Sarıdoğan ile bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Pozantı esnafıyla buluşan Vali Mahmut Demirtaş, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, esnafla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini ve taleplerinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA