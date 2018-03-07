Vali Demirtaş Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde İncelemede Bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan ilimizde yapılacak yatırımlar, ülkemizin 2023 yılı ekonomik hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayacaktır" dedi.

Vali Demirtaş, Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ve beraberindeki heyetle birlikte 1 milyar dolarlık anlaşma sağlanan, 30 ay gibi bir sürede tamamlanması planlanan Ceyhan Enerji ve İhtisas Bölgesinde petrokimya tesisinin kurulacağı Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Projenin bir an evvel hayata geçirilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Vali Demirtaş, "Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan ilimizde yapılacak yatırımlar, ülkemizin 2023 yılı ekonomik hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayacaktır. Bizler ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz istihdam ve ihracatına katkılar sağlayacak projelerimizin takipçisi olacağız. Devletimizin ve hükümetimizin destekleriyle güzel Adana'mızı layık olduğu yere el birliği ile taşıyacağız" dedi.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak ise, Ceyhan'ın dünyanın enerji koridoru olma özelliği taşıdığını, yapılması muhtemel rafineri ve petro-kimya tesisleri ile ülkenin istihdam ve ihracatına çok büyük katkılar sağlanacağını belirterek, "Yerli ve milli otomobil fabrikasının kurulması halinde bölgemizde istihdama yönelik sorunların da ortadan kalkacağına inanıyorum" dedi. - ADANA