Vali Demirtaş, yol açma çalışmalarını inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kar yağışından dolayı kapanan yollarda yapılan çalışmaları inceledi.

MARDİN (İHA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kar yağışından dolayı kapanan yollarda yapılan çalışmaları inceledi.

Mardin merkez ve ilçelerinde dün gece geç saatlerde yağarak etkisini sürdüren kar nedeniyle yol açma çalışmaları devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde kar yağışının ulaşım ve günlük hayatta oluşturabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için kar 4 küreme, 3 loder, 4 kamyon, 3 dozer, 8 greyder, 300 ton tuz ve yeterli sayıda personeli ile çalışmalarını sürdürüyor.

Aşırı yağış ve buzlanma olan noktalarda da belediye ekipleri haricinde karayolları ekipleri de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vali Demirtaş, Diyarbakır yolu, Artuklu Üniversitesi, vefa evleri ve hava radar mevkilerinde devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Tüm ekipler ile 7/24 kapanan ve buzlanma meydana gelen noktalarda yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Vali Demirtaş, "Kentimiz genelinde dün geceden başlayan kar yağışı için gerekli hazırlıklarımızı yapmıştık. Bugünde çalışmaların sürdüğü noktalarda İncelemelerimizi yaptık. Bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan ekiplerimiz yolda kalan vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen istek ve ihbarlara görevli arkadaşlarımız anında cevap veriyor. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, sürücülerimizden de araçlarına zincir takmalarını rica ediyorum. Bugün ve yarın okullarımızı tatil ettik. Öğretmen ve öğrencilerimize de buradan iyi tatiller diliyorum" dedi. - MARDİN