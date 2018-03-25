Vali Demirtaş: "Yaşlılarımıza Daima Sahip Çıkacağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Afrin'de bugün kahraman evlatlarımız gözlerini kırpmadan şehit olmak için gidiyorlarsa bugün bu yaşlılarımızın işte bu evlatlarımızı yetiştirmelerinden kaynaklanıyor" dedi.

Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "Yaşlılar Haftası Türk Müziği" konserine katıldı.

Çukurova Belediyesi Kültür Merkezi'nde, Seyhan Huzurevi Sakinleri ile Şehit Murat Savaş Kale Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun konser etkinliğine Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda ve dernek başkanları, huzurevinde kalan yaşlılar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Vali Demirtaş, konser öncesi yaptığı konuşmada, yaşlıların ülkeyi çocuklara emanet ettigini, çocukların da yaşlıların emaneti olan ülkeye daima sahip çıkacaklarına inandığını vurguladı. Vali Demirtaş, "Yaşlılar Haftası dolayısıyla siz değerli yaşlılarımız ve öğrencilerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Sevgili gençler. Bugün bir arada olduğumuz saygıdeğer yaşlılarımız, üzerlerine titreyerek büyüttükleri çocuklarına, gençlere bu ülkeyi emanet etti. Çocuklarımızla, gençlerimizle ülkemize sahip çıkacağız. Bugün kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır dışında sürdürdüğü operasyona gönüllü olarak seve seve koşan evlatlarımız, yaşlılarımızın çocuklarına aşıladığı vatan sevgisinin ve verdikleri eğitimin sonucudur. Afrin'de bugün kahraman evlatlarımız gözlerini kırpmadan şehit olmak için gidiyorlarsa bugün bu yaşlılarımızın işte bu evlatlarımızı yetiştirmelerinden kaynaklanıyor. Eğer sizler bu inancı, bu azmi, bu sevgiyi, bu muhabbeti, bu bayrak aşkını, ezan aşkını vermemiş olsaydınız, bu çocuklarımız bugün oraya şehit olmak için ülkelerini savunmak için gitmezlerdi. İşte sizin burada büyük bir katkınız olduğunu düşünüyoruz. Sizler bu ülkede toplumsal dayanışmayı, huzuru, birlik ve beraberliği sağlayan en önemli insanlarsınız. Onun için bizler gece gündüz demeden sizlere hizmet etmekten kesinlikle bir adım geride durmayacağız. Sizleri seviyoruz. Sizleri sayıyoruz.

Sevgili gençler; şimdi sıra bizlerde. Nasıl ki yaşlılarımız, çocukken bizleri koruyup, kolladılarsa; bizler de onları ilgiyle, şefkatle ve sevgiyle kucaklayacağız. Devlet ve millet olarak yaşlılarımıza daima sahip çıkacağız" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş, konuşmasının ardından eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte koro üyelerine çiçek verdi ve Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Koro üyelerinin seslendirdikleri eserler ise, zaman zaman şarkılara eşlik eden davetlilerce büyük bir beğeniyle izlendi. - ADANA