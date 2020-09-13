Vali Demirtaş yapımı devam eden projeleri inceledi
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Vali Demirtaş yapımı devam eden projeleri inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yapılması planlanan projeleri ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Demirtaş yapımı devam eden projeleri inceledi
13.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:53

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yapılması planlanan projeleri ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Demirtaş, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile aşırı yağışlar sonucunda istinat duvarının çökmesi ile kuzey cephesi gün yüzüne çıkan Hüsamiye Medresesi, Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu, eski İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında incelemelerde bulunarak yapılarla ilgili bilgi aldı. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Mardin Müzesini ziyaret eden Vali Demirtaş, incelemelerin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Cumhuriyet Meydanı ve Artuklu Üniversitesi kampüsünde asfalt serimi devam eden profesyonel bisiklet parkuru çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Artuklu Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden Zeynel Abidin Erdem Camisi ve üniversite yerleşkesinde de incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, sahadaki incelemelerinden sonra minibüsçüler durağını ziyaret ederek toplu taşıma şoförleriyle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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