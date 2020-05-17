Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız"
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Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yönelik gerçekleşen saldırı sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Yüreğir Kaymakamlığını ziyaret etti.

Vali Demirtaş:
17.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:29

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yönelik gerçekleşen saldırı sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Yüreğir Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ziyaretinde bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş; Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımı ile Yüreğir Kaymakamlığının önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, ekibin çalışmasını engellemeye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Saldırıda yaralanan koruma polisine acil şifalar dilediğini de belirten Vali Demirtaş, "Korona virüs salgınının başladığı ilk günlerden beri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de cansiparane bir şekilde çalışarak daima vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Bizler de bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyacının karşılanmasında büyük bir özveri gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizin yanındayız" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın Yüreğir Kaymakamlığı ziyareti yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Vefa Destek Grubu ekiplerine teşekkür

Korona virüsle mücadele süreci başladığı ilk anlardan beri Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi Adana'da da çalışmalarını ilk günkü özveriyle gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri; gıda kolisinden temel ihtiyaçlara, maskeden maaş ödemelerine kadar birçok hizmeti vatandaşların ikametlerinde gerçekleştiriyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını değerlendiren Vali Mahmut Demirtaş, üstün bir özveriyle çalışan Vefa Destek Grubu ekiplerinin vatandaşlarımızın da takdirine mazhar olduğunu dile getirdi. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Adana'da başarılı çalışmalara imza atan ekiplere teşekkür ettiğini belirten Vali Demirtaş, "En zor günlerde yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daima canlı tutan Devletimiz, koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte de tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti. Devletimizin yardım elini vatandaşlarımıza ulaştıran Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz 7/24 canla başla çalışarak sosyal devlet olmanın, bir ve bütün olmanın en güzel örneklerini sergiledi" dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin yardım faaliyetlerini ilk günkü azimle sürdürdüklerini ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Vali Demirtaş, daha güzel, daha sağlıklı ve mutlu yarınlara ulaşmak için el birliği içinde olan herkese teşekkür etti. Vali Demirtaş, "Birlik ve bütünlük içinde hareket ettiğimiz sürece korona virüs dönemini en iyi şekilde geride bırakacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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