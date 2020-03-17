Vali Demirtaş, vatandaşları korona virüse karşı uyardı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Demirtaş, vatandaşları korona virüse karşı uyardı - Haber
Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Vali Demirtaş, vatandaşları korona virüse karşı uyardı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 114'ten fazla ülkeye yayılması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen korona virüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

17.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:09
Vali Demirtaş, vatandaşları korona virüse karşı uyardı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 114'ten fazla ülkeye yayılması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen korona virüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Öncelikle korona virüs riskine karşı uyulması gereken 14 kurala değinen Vali Demirtaş, "Bizi ve ülkemizi zorlu bir süreç bekliyor; ama vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara riayet ederse ve hayatlarını bu şekilde sürdürürlerse bu salgın ülkemizde diğer ülkelere nazaran daha hafif atlatılacaktır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tedbirler paketi kapsamında bir dizi karar alındığını ifade eden Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımız daima tedbirli olmalılar. Devletimizin ve hükümetimizin aldığı kararlara uyulduğu takdirde bu süreçten en az zararla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Virüsten korunmanın temel yolu hijyen kurallarına uymaktan geçiyor" diye konuştu.


İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitime önlem amaçlı ara verildiğini hatırlatan Vali Demirtaş, "Bu bir tatil değil. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızı bu süreçte virüsün yaygın olarak bulunduğu kalabalık mekanlarda, AVM'lerde, topluluk içinde gezdirmeyiniz. Unutmayınız ki bu sadece önlem amacıyla verilen bir ara. Lütfen bu süreci evinizde geçirin. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın" diye uyarıda bulundu.


Yüksek ateş, şiddetli öksürük ve nefes darlığı


Yurt dışından Türkiye'ye dönen vatandaşlardan belirlenen sürece uygun davranmalarını ve 14 gün boyunca evlerinde bekleyerek korona virüsün herhangi bir belirtisini fark ettiklerinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini kaydeden Vali Demirtaş, "Kendisinde virüsün belirtileri olan yüksek ateş, şiddetli öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere rastlayan vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımız tarafından korona virüs risk tarama ve danışma hattı olarak belirlenen 'Alo 184'ü hiç vakit kaybetmeden aramalıdır. Lütfen bu hastalık benim başıma gelmez diye düşünmeyiniz" diye konuştu.


Demirtaş, Adana Valiliğinin 7 gün 24 saat açık olduğunu belirtip vatandaşların istek ve taleplerini Valiliğe her an bildirebileceklerini söyledi.


"Kurallara uyalım ve sağduyulu davranalım"


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge ile "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri" olarak faaliyet gösteren; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, birahane, taverna, kıraathane, kafeterya, nargile kafe, internet kafe, oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, spor merkezi, yüzme havuzu, sauna, hamam gibi merkezlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu, spor müsabakalarının Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını, başta cuma namazı olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmaya ara verildiğini belirten Vali Demirtaş, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve sağduyulu davranmalarını istedi.


"Virüs fırsatçılarına karşı dikkatli olalım"


Vali Demirtaş, vatandaşları bu süreçte kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan ve virüs taraması yapacaklarını belirterek ev sahiplerini etkisiz hale getirip hırsızlık yapan kötü niyetli kişilere karşı temkinli olmaya davet edip virüs taramasının çat kapı değil, önceden haber verilerek gerçekleştirildiğini belirterek uyardı.


Salgından korunmak amacıyla vatandaşların dezenfektan ürünlere ve temel gıda ürünlerine yoğun talep gösterdiğini ifade eden Vali Demirtaş, vatandaşları virüs fırsatçılarına ve stokçulara karşı uyararak "Bizler Adana Valiliği olarak virüs fırsatçılarına karşı gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.


Vali Mahmut Demirtaş, böylesine önemli bir süreçte vatandaşlardan; sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını istedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Koronavirüs ve finansal sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da, Başbakan Hassan Diab'a halkın güveni tam
Koronavirüs ve finansal sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da, Başbakan Hassan Diab'a halkın güveni tam
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Tom Hanks Hande Soral Özge Ulusoy
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Vali Demirtaş, vatandaşları korona virüse karşı uyardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 14:09:26. #1.14#