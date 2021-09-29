MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş: "Vakalardaki düşüş bizleri sevindiriyor "Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında sürdürülen çalışmalar değerlendirildi. Valilik Dara Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; ilimizde gerçekleştirilen çalışmalar, alınan tedbirler ve aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum değerlendirilerek salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerin gözden geçirildi. Toplantıya, Vali Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Vali Yardımcıları, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı. Vatandaşlar bir kez daha aşıya davet edildiMardin'de yürütülen aşı çalışmaları ve vatandaşların aşıya olan ilgisinin artmasıyla birlikte koronavirüs vakalarında düşüşün devam ettiğini belirten Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşları salgınıyla mücadelede en etkili yöntem olan aşıya davet etti. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri hasta kabullerine başlıyorSağlık Bakanlığının koronavirüs tablosuna göre ikinci toz aşıda oranın düşük olmasının salgınla mücadele etmeyi güçleştirdiğini söyleyen Vali Demirtaş, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Bakanlıklarımızın destekleriyle yürüttüğümüz çalışmalarla bir süre yaşanan pik diyebileceğimiz dönemi atlattık. Bu sıkıntılı süreci aşmamızda vatandaşlarımızın tedbirlere uyması ve aşıya olan ilgilerin artmasında etkili oldu. Hastanelerimizde şuan herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre en az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller arasında Şanlıurfa ilimizin ardından yüzde 48. 8 oranıyla Mardin'imizin olmasından üzüntü duyuyoruz. Sağlıklı bir gelecek için bu tablonun ilimize yakışmadığını hepimiz biliyoruz. Aşı da istediğimiz seviyede olmasakta yine Bakanlığımızın da açıkladığı gibi vaka sayımızın düşmesi bizleri sevindiriyor. Vatandaşlarımızdan istirhamım aşılarını tamamlarıdır. Ayrıca yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte Ağız ve Diş Sağlık Merkezlerimizde 4 Ekim itibariyle yeniden hastalar kabul edilecektir. Tedbirlere uyan ve aşılarını tamamlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. " dedi. Toplantı, çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirmesinin ardından son buldu.

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