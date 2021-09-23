MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş: "Üniversite Öğrencilerimizi En Güzel Şekilde Ağırlayacağız "Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, üniversite öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik yurtlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla beraber yeni eğitim döneminde Mardin'e gelecek üniversite öğrencilerinin en iyi şartlarda barınmalarını sağlamak amacıyla mevcut öğrenci yurtlarında iyileştirme ve yeni yurt alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Vali Mahmut Demirtaş beraberindeki Vali Yardımcısı Gürsel Temurci ve Milli Eğitim Memet Polat ile incelemelerde bulundu. Öğrencilere rahat ve konforlu bir ortam sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Vali Demirtaş, "Artuklu Üniversitemizi tercih ederek Mardin'imizde misafir edeceğimiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sorunsuz bir eğitim ve öğretim yılı geçirmeleri için devletimizin tüm imkanlarını sefer etmiş durumdayız. Bir yönden mevcut yurtlarımızda öğrencilerimizi ağırlamak için çalışmalarımızı sürdürürken bir yönde yeni yurt alanlarını oluşturma gayreti içerisindeyiz. Yurtlar dışında tüm kurumlarımızın misafirhaneleri öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır. Yüksek Okulların bulunduğu ilçelerimizde de gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Misafirperver şehrimizde üniversite öğrencilerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. " dedi.

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