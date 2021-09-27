Vali Demirtaş, Üniversite Öğrencileri İçin Hızla Hazırlanan Yurtları İncelendi - Haberler
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Vali Demirtaş, Üniversite Öğrencileri İçin Hızla Hazırlanan Yurtları İncelendi

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Vali Demirtaş, Üniversite Öğrencileri İçin Hızla Hazırlanan Yurtları İncelendi

Vali Demirtaş, Üniversite Öğrencileri İçin Hızla Hazırlanan Yurtları İncelendiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, şehre gelecek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yurtlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş, Üniversite Öğrencileri İçin Hızla Hazırlanan Yurtları İncelendi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, şehre gelecek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yurtlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Mardin'e gelecek olan üniversite öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Bu kapsamda Vali Demirtaş beraberindeki Vali Yardımcısı Gürsel Temurci ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Necmeddin Nas ile çalışmaların devam ettiği yurtları ziyaret ederek incelemelerde bulunup çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için gerekli görülen önlemlerin alındığını vurgulayan Vali Demirtaş, barınma sorunu çözümü konusunda Valilik koordinesinde kentteki kamu kurum ve kuruluşların örnek bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Mardin'in öğrencilerini ağırlamaya hazır olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Yükseköğrenim görmek üzere Mardin'imize gelecek olan ancak yurt ve barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerimizin kalacak yerleri için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bazı yurtlarımızda çalışmalar tamamlanarak öğrencilerimizi ağırlamaya başladık. Mardin olarak tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde örnek çalışma gerçekleştirerek yurtlar dışında kamu misafirhanelerimizin kapasitelerini artırıp misafir öğrencilerimize hazır hale getirdik. " dedi.

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