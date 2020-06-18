Vali Demirtaş'tan veda ziyareti
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Vali Demirtaş'tan veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Mardin Valiliğine atanan Vali Mahmut Demirtaş, kentteki gazetecilere veda ziyaretinde bulundu.

Vali Demirtaş'tan veda ziyareti
18.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Mardin Valiliğine atanan Vali Mahmut Demirtaş, kentteki gazetecilere veda ziyaretinde bulundu.

Demirtaş, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen veda ziyaretinde, kentte görev yaptığı 4 yıllık sürede gazetecilerle uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Salgın sürecinde yapılan güzel çalışmalara değinen ve gazetecilere teşekkür eden Vali Demirtaş, Adana'dan güzel duygularla ayrıldığını dile getirdi.

Demirtaş, "Göreve başladıktan hemen sonra hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu süreç sıkıntılı olmasına rağmen Adana'ya, Adanalılara bu konuda herhangi bir sıkıntı gelmemesi için elimizden gelen tüm tedbirleri gösterdik. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kentin sanayisinde ve tarımında ciddi kalkınma olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tarımda özellikle ürün çeşitliliğine çok değer verilmeye başlandı. Katma değeri yüksek ürünler Adana'da üretilmeye başlandı. Geldiğimde tarımın ekonomiye katkısı 6 milyar dolarken bugün 11 milyar dolara çıkmış. Bu çok ciddi bir şey. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de hep yanımızda oldunuz."

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de Vali Demirtaş'a kentte yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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