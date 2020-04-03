Vali Demirtaş'tan vatandaşlara korona virüs uyarısı
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Recep Tayyip Erdoğan, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Vali Demirtaş'tan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde hane başı biner liradan oluşan para yardımı ödemeleri ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

03.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:20
Vali Demirtaş'tan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde hane başı biner liradan oluşan para yardımı ödemeleri ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Demirtaş, "İnşallah çok kısa bir sürede tüm yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele ederken ihtiyaç sahibi vatandaşların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirlerin devlet tarafından alındığını vurgulayan Vali Demirtaş, "Bilindiği üzere ülkemiz genelinde 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde hane başı biner liradan oluşan para yardımı 1 Nisan tarihinden itibaren hak sahiplerine ödenmeye başlamıştı. Ancak gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde, birçok vatandaşımızın ödeme noktalarına aynı anda gitmeleri, oluşan kalabalık ortamda sosyal mesafenin korunmadığı gibi görüntülere hep birlikte şahit olduk. Bu durumun korona virüsün yayılma riskini arttıracağı değerlendirilmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ödemelerin vatandaşlarımızın ikametlerinde yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

"Vatandaşlar uyarılara kulak vermeli"

Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bizler vatandaşlarımız için görevimizin başındayız. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızdan beklediğimiz davranışlar var, uyulması gereken kurallar var. Korona virüs salgınının en kısa sürede atlatılması, toplum sağlığının korunması ve hayatın normal akışına dönebilmesi için elimizden gelen gayretin fazlasını gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz, bu süreçte evlerinden çıkmamaları ve bizlerden gelen uyarılara kulak vermeleridir" diye konuştu.

"Esas olan evde kalmaktır"

Konuşmasının devamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara hanelerinde yapılacak ödemelerin bugün itibariyle başladığını söyleyen Mahmut Demirtaş, daha sonra şunları kaydetti:

"Ödeme yapmak için personelimiz tarafından ziyaret edilen vatandaşımız şayet evinde bulunamamışsa, kendilerine ödeme yapılamayacak. Korona virüsle mücadelede evde kalmanın hayat kurtardığını sık sık hatırlatıyoruz. Buna rağmen dışarıda bulunan ve ödeme sürecinde evlerinde bulunamayan vatandaşlarımızın ödemeleri personelimiz tarafından kendilerine teslim edilemeyecektir. Bu süreçte esas olan evde kalmaktır."

"Hemşerilerime teşekkür ediyorum"

Adana genelinde yapılacak ödemelerin bir an önce tamamlanması için sahada birçok güvenlik görevlisi ile posta dağıtıcısının görevlendirildiğine değinen Vali Demirtaş, "İnşallah çok kısa bir sürede tüm yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. Korona virüsle mücadele tedbirlerinin ilimizde eksiksiz uygulanması ve bu süre zarfında vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda sahada canla başla çalışan personelimize de kurallara uyarak toplum sağlığının korunmasına katkıda bulunan hemşerilerime de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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