Vali Demirtaş'tan Turizmcilere "Karataş'a Yatırım Yapın" Çağrısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, turizm yatırımcılarını sahil ilçesi Karataş'a yatırım yapmaya davet etti.



Vali Demirtaş, Adana'nın sahil ilçelerinden Karataş'ta çeşitli gezi ve incelemelerde bulundu. Beraberindeki Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile birlikte mülkiyeti Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait olan Öyküm Butik Otel'i ziyaret eden Vali Demirtaş, otel yöneticilerinden doluluk oranı ve ziyaretçilerin ilçeye yönelik beklentileri hakkında bilgiler aldı.



Adana'nın Akdeniz'e açılan pencereleri olan Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki turizm potansiyelini yeni yatırımlarla buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Vali Demirtaş, tüm turizm yatırımcılarını ilçeye yatırım yapmaya çağırdı.



Vali Demirtaş, daha sonra ilçede yapımı devam eden ve önemli bir sağlık hizmeti eksikliğini giderecek olan Karataş Abdullah Tekin Devlet Hastanesi ek binası inşaatında denetlemelerde bulundu.



Hastane ek bina inşaatının geldiği aşama hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, özellikle yaz aylarında nüfusu önemli oranda artan ilçede sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde verilmesi için, hastane ek binası inşaatının öngörülen sürede tamamlanması için gerekli çalışmaların titizlikle yapılması talimatı verdi.



Vali Demirtaş, Tuzla Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, bölgedeki genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı.



Vali Mahmut Demirtaş, Tuzla Jandarma Komutanlığı'nın tüm personeline, asayişi temin etmek ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak yolunda gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.



Tuzla Gençlik Kampı'nda incelemede bulunan Vali Demirtaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'tan Gençlik Kampı'nın genel durumu hakkında çeşitli bilgiler aldı.



Vali Mahmut Demirtaş ise kampın daha iyi şekilde hizmet verebilmesi ve layıkıyla değerlendirilmesi için gerekli tüm çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi talimatını verdi.



Tuzla'daki incelemelerini sürdüren Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşlarla bir araya geldi.



Tuzla Mahallesi sakinlerinin dile getirdikleri sorunları ve talepleri dinleyen Vali Demirtaş, kamu kurum ve kuruluşları olarak en öncelikli amaçlarının, vatandaşların dile getirdikleri sıkıntıları çözümlemek olduğunu söyledi ve kendisine iletilen eksikliklerin giderilmesi noktasında gereken tüm çalışmaların yapılacağını ifade etti.



Vali Mahmut Demirtaş'ın Tuzla Mahallesi sakinlerince yoğun ilgiyle karşılanan ziyareti, vatandaşların hal ve hatırlarını sorup sohbet etmesiyle sürdü. - ADANA