Vali Demirtaş'tan Sokağa Çıkma Kısıtlaması Denetimi

Vali Demirtaş'tan Sokağa Çıkma Kısıtlaması DenetimiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine katıldı.

Vali Demirtaş'tan Sokağa Çıkma Kısıtlaması DenetimiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine katıldı. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla meydan, cadde ve sokaklarda alınan tedbirlere ilişkin denetim gerçekleştirdi. Kentin en işlek caddelerinde denetimlerde bulunan Vali Demirtaş, sokağa çıkma kısıtlamadan muaf tutulan esnafları ziyaret ederek alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Vali Demirtaş, tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. Denetimlerin yoğun ve tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken esnaflarımızın da alınan tedbirlere riayet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Cadde ve sokakları yeniden doldurabilmek için mücadelemizi zaafiyete uğratmadan evlerimizde kalmaya devam etmeliyiz. Sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalarak virüsle mücadelemize destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. " dedi. Gerçekleştirilen denetimlerde Vali Demirtaş'a Vali yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Jandarma Komutanı Halil Şen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Okyay Kalkan ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cihat Adın eşlik etti.

Kaynak: Habermetre