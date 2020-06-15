Vali Demirtaş'tan "rehavete kapılmayın tedbirli olun" uyarısı Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki pozitif vaka sayısındaki artışın en önemli sebebinin vatandaşların rehavete kapılması olduğunu belirtti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki pozitif vaka sayısındaki artışın en önemli sebebinin vatandaşların rehavete kapılması olduğunu belirtti.

Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizdeki pozitif vaka sayısındaki artışın en önemli sebebi, vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve tedbirli olmamasıdır. Maske takıp, sosyal mesafenizi koruyup, el hijyenine dikkat ederek uyacağınız "3 altın kural" hayati önem arz etmektedir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA