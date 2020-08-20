Vali Demirtaş'tan koronavirüs denetimi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüsle mücadele kapsamında "sağlık için hepimiz için" sloganıyla yapılan denetimlere katıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüsle mücadele kapsamında "sağlık için hepimiz için" sloganıyla yapılan denetimlere katıldı.

Demirtaş, denetimlerde kurallara uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirmede ve uyarılarda bulundu.

Mardin'de koronavirüsle mücadelenin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Demirtaş, "Kolluk kuvvetlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve zabıtalarımız başta olmak tüm kurumlarımızın personelleri denetimlerini devam ettiriyorlar. Sağlık Bakanlığımızın maske, sosyal mesafe ve temizlik konusundaki uyarılarına uyulduğu takdirde salgınla mücadelede hedeflediğimiz başarıyı elde edeceğiz." dedi.

Demirtaş, esnaf ve vatandaşların kurallara uyduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Denetimlerde Demirtaş'a, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz da eşlik etti.

Kaynak: AA