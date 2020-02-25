Vali Demirtaş'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret
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Vali Demirtaş'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu.

25.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:24
Vali Demirtaş'tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret

Valisi , Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, merkezin fiziki şartlarını ve kapasite durumunu yerinde incelemesinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada müdürlükçe verilen hizmetler, gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında bilgi alan Demirtaş, hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve fiziki şartların iyileştirilmesi hususunda yetkililere uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA
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